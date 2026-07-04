Летевший из Стамбула в Минводы самолет приземлился в аэропорту вылета

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Самолет, который летел из Стамбула в Минеральные Воды, благополучно приземлился в аэропорту вылета после выявленной технической неисправности на борту. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выяснилось, что судно Superjet 100 принадлежит авиакомпании "Азимут". Как рассказали РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс перед вылетом задерживался.

В свою очередь, Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения закона о безопасности полетов. По ее результатам будет принято решение о необходимости принятия мер реагирования. Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров.

Авиакомпания "Азимут" добавила, что планирует доставить пассажиров до Минеральных Вод резервным бортом. Полет запланирован на 19:30 по московскому времени. В настоящее время гражданам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Перевозчик также указал, что опасности для пассажиров не было. По словам представителей авиакомпании, экипаж действовал штатно, выработка топлива не понадобилась.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ, предварительной причиной ЧП стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. В результате случившегося никто не пострадал. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Самолет, летевший по маршруту Стамбул – Минеральные Воды, подал сигнал бедствия после взлета 4 июля. Борт, находясь в воздушном пространстве Турции, набрал высоту почти 10 тысяч метров над Черным морем. Однако затем судно стало снижаться, повернуло обратно и подало сигнал тревоги.

