Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:31 (обновлено 04.07.2026 18:48)

Происшествия

Летевший из Стамбула в Минводы самолет приземлился в аэропорту вылета

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет, который летел из Стамбула в Минеральные Воды, благополучно приземлился в аэропорту вылета после выявленной технической неисправности на борту. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выяснилось, что судно Superjet 100 принадлежит авиакомпании "Азимут". Как рассказали РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс перед вылетом задерживался.

В свою очередь, Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения закона о безопасности полетов. По ее результатам будет принято решение о необходимости принятия мер реагирования. Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров.

Авиакомпания "Азимут" добавила, что планирует доставить пассажиров до Минеральных Вод резервным бортом. Полет запланирован на 19:30 по московскому времени. В настоящее время гражданам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Перевозчик также указал, что опасности для пассажиров не было. По словам представителей авиакомпании, экипаж действовал штатно, выработка топлива не понадобилась.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ, предварительной причиной ЧП стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. В результате случившегося никто не пострадал. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Самолет, летевший по маршруту Стамбул – Минеральные Воды, подал сигнал бедствия после взлета 4 июля. Борт, находясь в воздушном пространстве Турции, набрал высоту почти 10 тысяч метров над Черным морем. Однако затем судно стало снижаться, повернуло обратно и подало сигнал тревоги.

Читайте также


происшествиятранспорт

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика