Генштаб назвал Константиновку ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе

Фото: MAX/"Минобороны России"

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Минобороны РФ назвал Константиновку в ДНР ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

Он указал, что город удалось взять под контроль благодаря активному наступлению подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении. По словам Рудского, Константиновка является крупным индустриальным и логистическим узлом.

"Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом", – подчеркнул он.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ добавил, что этот город являлся седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. В начале 2022 года там жили более 78 тысяч граждан.

Рудский также обратил внимание на то, что Константиновка являлась одним из четырех украинских "городов-крепостей" (речь идет про Славянск, Краматорск и Дружковку. – Прим. ред.), которые составляют основную линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

При этом, по словам генерал-полковника, все узлы города были подготовлены к долгой и круговой обороне. Выяснилось, что киевский режим, понимая стратегическую важность данного участка, начал создавать систему оборонительных позиций в Константиновке еще в 2014 году. Власти продолжили укреплять фортификационное оборудование уже после падения Бахмута.

"В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ", – заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Он рассказал, что система обороны города состояла из двух рубежей, которые возводились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промзон и 12 прилегающих населенных пунктов.

"Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города", – отметил Рудской.

Первый рубеж, который растянулся на расстоянии свыше 30 километров и проходил в глубину до 8 километров, представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, неприметных препятствий и взрывных ограждений.

Второй участок протяженностью до 35 километров был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ и состоял из 6 укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Помимо этого, в данный рубеж входило свыше 30 километров подземных коммуникаций, которые были объединены в единую сеть.

Кроме того, для удержания Константиновки и близлежащих населенных пунктов Украина подготовила группу из 45 батальонов, в состав которых входило в общей сложности до 15,5 тысячи военных. Среди них – националистические формирования из отдельной штурмовой бригады национальной полиции "Лють", а также боеспособные подразделения ВСУ, у которых на вооружении была тяжелая техника и западное оружие

Помимо этого, украинские военные обустроили в городе более 80 участков заграждений, а также 50 укрепленных узлов обороны с опорой, в том числе на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.

Несмотря на это, уже в конце апреля штурмовые группы 1-го мотострелкового батальона 1307-го полка 6-й мотострелковой дивизии взяли под контроль завод "Стройстекло" в Константиновке, а во второй половине мая были освобождены районы с плотной городской застройкой из высотных зданий – "Южный" и "Второй".

В конце мая комплекс административных зданий в микрорайоне "Центральный" и "Красный городок" был захвачен подразделениями 1-го мотострелкового батальона 1465-го полка и 1-го батальона бригады, а также подразделениями 103-го полка 150 мотострелковой дивизии соответственно. Помимо этого был освобожден завод "Автостекло".

В начале июня штурмовым подразделениям 3-го батальона бригады удалось взять под контроль район "Цинковый", где сконцентрирована основная часть пунктов управления и мест запуска дронов противника. Примерно в этот же период подразделениями 1-го мотострелкового батальона 1008-го полка была захвачена территория животноводческого комплекса на северо-восточной окраине Константиновки.

Кроме того, в начале июня штурмовиками 78-го полка была освобождена промзона металлургического комбината "Мегатекс". В середине месяца штурмовики 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады взяли под контроль частный сектор "Украинский хутор". Сейчас они завершают зачистку района.

"В ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады верховному главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника", – добавил Рудской.

Наиболее сложным для захвата оказался исторический центр Константиновки с малоэтажной застройкой и высотным кварталом, поскольку там расположено много бункеров и огневых точек в подвалах домов. Однако его удалось зачистить подразделениями 3-го мотострелкового батальона 1307-го полка в середине июня.

Генерал-полковник также отметил, что Киев придает особый символизм Константиновке, поэтому присвоил в прошлом году звание "Город-герой Украины". Кроме того, украинские власти не раз пытались убедить кураторов с Запада в том, что они якобы смогут остановить продвижение российской армии.

"Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны", – подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Однако в результате командованию ВСУ не удалось удержать город, несмотря на все предпринятые меры. За все время ведения боев в Константиновке украинские военные потеряли примерно 13,5 тысячи солдат, 14 танков, 283 бронемашины, 1 400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО.

Площадь территории, которая перешла под контроль РФ, составила свыше 66 квадратных километров. По словам Рудского, штурмовые подразделения Южной группировки войск смогли сперва сковать украинских военных боями за восточную и юго-восточную части Константиновки.

Затем ВС РФ охватили город с флангов и взяли под огневой контроль ключевые пути снабжения ВСУ, изолировав таким образом противника. Полностью освободить Константиновку удалось благодаря неполадкам с обеспечением и ротацией подразделений украинских военных.

В настоящее время Константиновку контролируют российские военные, а подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских солдат, которые еще могут скрываться в подвалах и развалинах.

"Российские военнослужащие находятся во всех частях города от южной до северной окраин Константиновки. В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем", – указал генерал-полковник.

На данный момент противник отброшен на несколько километров от города. В связи с этим штурмовые группы российской армии начали бои на окраине Алексеево-Дружковки. Воинские части, освободившие Константиновку, для захвата Дружковки организовали наступление вместе с войсками "Центра".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ добавил, что в настоящее время группировки войск "Южная" и "Запад" на правом фланге славянского направления продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Силы "Южной" группировки войск также вступили в бои за Николаевку. Они находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска в ДНР. В свою очередь, группировка войск "Запад" заканчивает захват города Красный Лиман.

Между тем бойцы "Центра" смогли пройти мощный оборонительный рубеж, который был сформирован украинскими военными еще с 2014 года и считался неприступным. На данный момент основные подразделения направились к Доброполью и Анновке и развивают наступление в северном направлении.

"Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены", – заключил Рудской.

Об освобождении Константиновки сообщил Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов, которые приняли участие в освобождении города.

Президент РФ также сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В целом с начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

