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Политика

Бойцы РФ освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска с начала года освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

"С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии", – заявил Путин.

Президент РФ также сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

По словам Путина, украинские подразделения отступают с большими потерями под натиском российской армии. При этом наступление ВС РФ идет на всех направлениях фронта. Глава государства добавил, что формируемая на российско-украинской границе полоса безопасности значительно расширилась в последние месяцы.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, который является важным административным центром и крупным логистическим узлом.

Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне СВО сохраняется за российскими Вооруженными силами. Он также поручил продолжить нанесение массированных ударов по военным объектам Украины.

Ранее сообщалось о полном освобождении Константиновки в ДНР. Путин выразил благодарность бойцам, которые приняли участие в освобождении населенного пункта. Президент также указал на то, что это станет этапом на пути к Славянску и Краматорску.

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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