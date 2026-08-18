Неделя панды Катюши начнется в Московском зоопарке 24 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Праздничная неделя, приуроченная ко дню рождения панды Катюши, стартует в Московском зоопарке 24 августа. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, слова которой приводит РИА Новости.

В зоопарке живут большие панды Жуи, Диндин и их дочка Катюша, которой в этом году будет три года. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят около 60 тысяч гостей.

Акулова пригласила всех желающих на день рождения Катюши.

В рамках праздничной недели для гостей проведут серию мероприятий. Кроме того, посетителям представится возможность познакомиться с манулом Тимофеем, которому, как указала Акулова, все СМИ ищут невесту.

В конце июля панде Диндин исполнилось девять лет. В честь этого события в Московском зоопарке прошло празднование. Для именинницы подготовили специальный подарок – шезлонг из бамбука с зонтиком. Для гостей организовали просветительские лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты и выступления танцевальных ансамблей.

