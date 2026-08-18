Тарасов: макароны накануне забегов восполняют энергию

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Спортсмены едят пасту накануне крупных забегов, чтобы пополнить запасы энергии после периода ограниченного потребления углеводов. Об этом РИА Новости рассказал директор Московского марафона, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, примерно за 10 дней до старта спортсмены сокращают количество углеводов в рационе, а перед забегом снова употребляют макароны. Это позволяет, как отметил Тарасов, накопить больше энергии, которая понадобится организму во время соревнований.

В этом году накануне Московского марафона планируется организовать официальную точку паста-пати. Сам марафон пройдет 26–27 сентября.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Алтунина предупредила о рисках слишком однообразной диеты из гречки и курицы. По ее словам, при таком рационе организму может не хватать полезных жиров, витаминов, клетчатки и антиоксидантов, что способно негативно сказаться на пищеварении и иммунитете.

При этом гречка и курица остаются источниками сложных углеводов и белка, однако строгие ограничения в питании, отметила врач, могут приводить к срывам и потере мышечной массы.