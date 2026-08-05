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05 августа, 10:51

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Врач Алтунина: диета из гречки и курицы может привести к дефициту витаминов и жиров

Россиян предупредили о рисках диеты из курицы и гречки

Фото: depositphotos/malino​

Диета из гречки и курицы может привести к дефициту полезных жиров, витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Недостаток этих веществ и элементов негативно влияет на работу пищеварительной и иммунной систем. Об этом заявила "Газете.ру" врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Алтунина.

"Главная проблема монодиет – выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах", – сказала специалист.

Врач уточнила, что полезные жиры необходимы для нормальной работы нервной системы, сердца, а также для синтеза гормонов. Также эти вещества важны для поддержания хорошего состояния волос и кожи.

По словам Алтуниной, важно включать в рацион фрукты, овощи и ягоды, чтобы получать витамины, фолиевую кислоту, калий, клетчатку, антиоксиданты. Они поддерживают нормальный состав кишечной микрофлоры и укрепляют иммунитет.

Специалист подчеркнула, что, несмотря на недостаток в гречке и курице упомянутых элементов, они обеспечивают организм сложными углеводами и качественным белком.

В то же время врач указала, что не все люди готовы долгое время соблюдать строгие ограничения в питании. Некоторые через месяц возвращаются к привычному рациону, нередко переедают и снова набирают вес.

При этом Алтунина добавила, что похудение через диеты не всегда гарантирует уменьшение жировой ткани. Если в рационе человека не хватает необходимых веществ и он также не уделяет время физическим нагрузкам, то возможна потеря части мышечной массы, что негативно влияет на обмен веществ.

Ранее врач-диетолог Роман Пристанский рассказал, что орехи не повышают уровень холестерина в крови. По его словам, на накапливание "вредного" холестерина оказывает влияние низкобелковая диета. Специалист отметил, что орехи полезны для работы мозга, так как в них много полифенолов и разнообразных ферментов.

Эксперты опровергли эффективность диеты по группе крови

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