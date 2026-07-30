Диетолог Пристанский: орехи не повышают уровень холестерина в крови

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Орехи не повышают уровень холестерина в крови. Об этом заявил "Радио 1" врач-диетолог Роман Пристанский.

Он пояснил, что на накапливание "вредного" холестерина оказывает влияние низкобелковая диета. Врач добавил, что существуют протоколы лечения, при которых пациентам могут назначать употребление орехов для снижения уровня этого вещества.

"Белок – это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку", – сказал специалист.

Пристанский отметил, что орехи также полезны для работы мозга. По его словам, в них много полифенолов и разнообразных ферментов, которые положительно воздействуют на расширение капиллярной сетки в этом органе.

В то же время врач порекомендовал аллергикам быть осторожнее с орехами, так как они могут вызывать различные реакции организма. Также он призвал осторожно вводить этот продукт в рацион детей. Пристанский указал, что орехи лучше употреблять без каких-либо добавок в сушеном или сыром виде.

Ранее диетолог Наталья Павлюк посоветовала людям с сахарным диабетом сократить употребление свеклы или убрать ее из рациона. Она также отметила, что овощ может негативно повлиять на здоровье аллергиков и тех, у кого есть проблемы с кишечником.