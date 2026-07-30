Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в красный цвет в честь автофестиваля 1 августа

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 1 августа включит красную архитектурную подсветку и продлит работу до полуночи в честь автофестиваля "ПроДвижение-2026". Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Автофестиваль проходит на ВДНХ с 30 июля по 2 августа. В связи с этим колесо обозрения изменит вечернюю иллюминацию, поскольку она станет визуальным акцентом праздничной программы.

Помимо подсветки, в этот же день в 14:30 на главной сцене фестиваля состоится тематическая викторина от "Солнца Москвы" с розыгрышем призов. Посетители смогут проверить знания о колесе обозрения, ВДНХ и столице.

Кроме того, 1 и 2 августа в рамках празднования дня рождения ВДНХ и автофестиваля у колеса обозрения будет работать специальная детская зона. С 14:00 до 17:00 юные гости смогут попробовать себя в роли пилотов радиоуправляемых дрифт-машинок. Участников также встретит маскот "Солнца Москвы".

В ходе фестиваля "ПроДвижение-2026" на территории ВДНХ разместили более 300 машин, включая исторические модели, редкие суперкары и концепты будущего. В рамках мероприятия на Октябрьской площади устроят заезды по дрифту и стантрайдингу, а на площади Промышленности – парад ретроавтомобилей.

Более того, у павильона № 1 "Центральный" гости смогут посетить презентации новинок от Aurus, "Волга" и "Атом". Там же их будет ждать объявление о запуске производства Rox на заводе "Автотор".