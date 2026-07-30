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30 июля, 13:18

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DHA: актера из сериала "Постучись в мою дверь" Бюрсина вызвали на допрос

Актера из сериала "Постучись в мою дверь" вызвали на допрос

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/thebursin

Турецкого актера Керема Бюрсина, известного по роли в сериале "Постучись в мою дверь", вызвали на допрос по делу о работе благотворительной организации Ahbap. Об этом сообщило агентство DHA.

Организацию подозревают в создании преступной группы, налоговых нарушениях и легализации полученных незаконным путем доходов. К настоящему моменту уже арестован основатель фонда Халюк Левент, также наложен арест на активы организации. Он и его адвокат отвергают все обвинения.

По данным турецкого агентства, на допрос, помимо Бюрсина, вызвали актрис Эду Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах, Ирем Хелваджиоглу и Берну Лачин. Всех упомянутых лиц рассматривают как свидетелей по делу.

Ранее стало известно, что тесты на наркотики, взятые у восьми представителей турецкого шоу-бизнеса, показали положительный результат. Пробы, в частности, брали у Бердане Мардини, Энисе Арыкане, Кенане Догулу, Огузхане Бекере. Знаменитостям пока не предъявляли обвинений.

Прокуратура Стамбула открыла расследование по подозрению в употреблении наркотиков в среде турецкого шоу-бизнеса в начале 2026 года. Одним из первых был задержан актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер. Он признался в употреблении запрещенных веществ, позднее его отпустили после дачи показаний.

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