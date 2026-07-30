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30 июля, 15:37

Общество

ЕГЭ в новых регионах прошел в штатном режиме

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошел штатно и в полном соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Всего в указанных регионах сдали экзамен 1 715 человек. Из них 1 610 являются выпускниками этого года.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕГЭ необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые.

По его словам, экзамен серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования в стране. Система дала выпускникам реальную возможность поступить в ведущий национальный вуз.

Россияне могут комбинировать результаты ЕГЭ за разные годы для поступления в вуз

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