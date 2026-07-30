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30 июля, 16:18

Политика

Пашинян ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика нужна своим международным партнерам, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Два года назад белорусский лидер задался вопросом, кому нужен армянский народ, и сам ответил: "Никому они не нужны". Лукашенко также отметил, что Армении не стоит ориентироваться на Францию или США, поскольку "завтра (президента Франции Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона не будет и все забудут про эту Армению".

В ответ на это Пашинян подчеркнул, что государство востребовано у целого ряда стран и объединений.

"Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения", – приводит слова армянского премьера News.am.

Он также упомянул Францию, Германию, Польшу, Великобританию и Грузию как страны, заинтересованные в армянской стороне.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина, Лукашенко, а также лидеров Казахстана и Киргизии Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова по поводу намерения Армении вступить в Евросоюз. Политики разделили позицию о необходимости проведения референдума о вступлении армянской стороны в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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