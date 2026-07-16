МИД РФ заявил о готовности помочь в нормализации отношений Баку и Еревана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия готова оказать содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для Москвы важны мир и стабильность на Южном Кавказе.

"Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций", – говорится в сообщении МИД РФ.

Визит главы азербайджанского внешнеполитического ведомства в Россию ожидается в ближайшее время.

Армения и Азербайджан в июле 2025 года при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского президента Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Официальная церемония подписания соглашения состоялась в Белом доме. В документе указывалось, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу друг против друга.

В феврале 2026-го президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна может подписать мирный договор с Арменией после внесения армянской стороной изменений в конституцию. При этом он подчеркнул, что мир между сторонами уже достигнут.