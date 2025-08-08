Трамп заявил, что Пашинян и Алиев подпишут в США мирное соглашение 8 августа

Фото: 123RF/palinchak

Премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время трехсторонних переговоров в Вашингтоне в пятницу, 8 августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что администрация Белого дома взаимодействует с обеими сторонами для проведения "мирного саммита". В Вашингтоне состоится официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Также американский лидер добавил, что стороны подпишут двусторонние соглашения по развитию отношений в сфере экономики.

Ранее о том, что Трамп готовится принять в Белом доме Пашиняна Алиева сообщил The Washington Post. По информации журналистов, президент США лично хочет выступить посредником в заключении мирного соглашения между двумя странами. Предварительно, заключение мира может быть объявлено на пресс-конференции по итогам переговоров.

До этого Армения и Азербайджан при поддержке США согласовали меморандум по реализации проекта, получившего название "Мост Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область Армении. Он свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.