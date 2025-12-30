Психолог Дугенцова: при подготовке к Новому году нужно составить план

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

При подготовке к Новому году не нужно ставить большие планы, так как они приводят к тревожности и беспокойству. Об этом телеканалу "360" заявила психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, лучше написать четкие и понятные шаги. Сначала нужно выписать все дела, которые следует успеть сделать до праздника, а затем их расставить в порядке приоритетности.

"Паника возникает тогда, когда возникает ощущение, что дел действительно много. Чтобы снизить тревожность, важно их структурировать", – уточнил астролог Борис Зак.

Он также посоветовал выделить из важных только 5 или 3 важных дела. По его мнению, это максимум, который человек реально может успеть за день. Кроме того, стоит осознать, какие дела действительно важны, а какие просто навязаны обществом.

"В этом году несколько моих знакомых решили не ставить елку, а просто повесили несколько шариков и мишуру дома на шкафу и зеркала. Для них праздничное дерево оказалось необязательным атрибутом", – сказал Зак.

При этом Дугенцова отметила важность того, что 1 января является обычным днем, как и другие. Поэтому человек не будет считаться плохим, если он сделает в начале нового года дело, которое забыл в прошлом.

Также до Нового года важно закрыть ментальные вопросы. Например, помириться с тем, с кем были в ссоре, запланировать поездку мечты и организовать работу так, чтобы в праздники отдохнуть без суеты и дедлайнов.

Астролог Елена Данилова добавила, что по законам джйотиша (древней индийской астрологической системы. – Прим. ред.) перед Новым годом нужно стабилизировать земные опоры:



тело – сон, еда, тепло;

дом – порядок в ключевых зонах;

ритм дня.

После выравнивания уровней, считает она, психика перестает "рассыпаться", а решения приходят легче. Она также порекомендовала не начинать с глобальных смыслов и планов. Согласно джйотишу, правильная последовательность выглядит следующим образом:



бытовые и практичные задачи;

создание уюта и света в доме;

краткое подведение итогов без самокритики.

Это, уточнила Данилова, соответствует естественному ритму планет и снижает внутреннее сопротивление.

Также Дугенцова посоветовала отложить погашение мелких долгов и оплату коммунальных услуг на более позднее время, если не это не крайние сроки.

"Необязательно заниматься этим в последние несколько дней, иначе человек встретит Новый год с неврозом и паническими атаками. Если еще есть время, лучше повременить", – пояснила она.

Однако с точки зрения астрологии, отметил Заг, в новый год лучше входить без задолженностей, так как это может спровоцировать накопление долгов в следующие 12 месяцев.

"На 31 декабря выпадают 13-е лунные сутки – прекрасный день с точки зрения астрологии, чтобы закрыть возможные долги и завершить дела, которые не имеет смысла продолжать", – сказал специалист.

Данилова подчеркнула, что в джйотиш задолженности являются "энергетическими хвостами". По ее словам, закрывать все необязательно, однако важно признать обязательства, зафиксировать суммы и сделать первый шаг к их погашению.

Помимо этого, Дугенцова рекомендовала подвести итоги года.

"Это нужно, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло за год: где мы молодцы, а где нет. Подытожить, чего успел добиться, а какие планы следует перенести на следующие 12 месяцев", – указала психолог.

Зак добавил, что человеку не нужно себя корить, если что-то не получить сделать в этом году. С его слов, приоритетность тех или иных задач могла измениться, а положение планет и звезд могло не располагать к их выполнению. Он посоветовал смотреть личный гороскоп, чтобы были возможности для реализации планов в будущем.

Более того, Дугенцова назвала хорошей практикой в конце года избавиться от старого и ненужного, если на это есть ресурсы и время.

С точки зрения джйотиша цифровой хаос усиливает влияние беспокойных планет. По этой причине удаление лишних подписок, чатов и писем символически завершает старые связи, объяснила Данилова. В свою очередь, Заг посоветовал чаще очищать цифровое пространство – раз в месяц или полгода.

Говоря о формулировании целей на следующий год, Дугенцова рекомендовала не строить глобальных планов. Кроме того, необязательно ставить много целей.

"Максимум 10–12 на год. Не более: даже одна цель на месяц – это уже многовато. И написать подкатегории-шаги, чтобы мозг понимал, каким образом идти в сторону достижения", – сказала психолог.

Планы должны быть реалистичными, достижимыми и важными для человека, с конкретным сроком реализации.

"Вряд ли человек с зарплатой в 100 000 рублей сможет выйти за 3 месяца на доход в 1 000 000 рублей. Зато вот увеличить его на 30% – вполне достижимая цель", – привел пример Зак.

При этом следует отличать цели и намерения, указала Данилова. По ее мнению, последние работают мягче и не вызывают сопротивления у психики.

Психолог уточнила, что за сутки до Нового года вполне возможно создать праздничную атмосферу. Для этого она призвала обращать внимание на мелочи: свет, аромат и одежда.

Зак рекомендовал помедитировать, чтобы снять тревожность, а также отдаться моменту для отдыха здесь и сейчас.

Ранее эксперт Алена Борьессон назвала новогодний праздничный стол с семьей мини-театром. Она уточнила, что после интенсивного общения с родственниками человек может почувствовать себя опустошенным. Если эмоции в разговоре начали захлестывать, она рекомендовала выйти на несколько минут, налить чай и подышать.