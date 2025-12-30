Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 20:02

Общество
Главная / Новости /

Психолог Дугенцова: при подготовке к Новому году нужно составить план

Психолог рассказала, как все успеть перед Новым годом

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

При подготовке к Новому году не нужно ставить большие планы, так как они приводят к тревожности и беспокойству. Об этом телеканалу "360" заявила психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, лучше написать четкие и понятные шаги. Сначала нужно выписать все дела, которые следует успеть сделать до праздника, а затем их расставить в порядке приоритетности.

"Паника возникает тогда, когда возникает ощущение, что дел действительно много. Чтобы снизить тревожность, важно их структурировать", – уточнил астролог Борис Зак.

Он также посоветовал выделить из важных только 5 или 3 важных дела. По его мнению, это максимум, который человек реально может успеть за день. Кроме того, стоит осознать, какие дела действительно важны, а какие просто навязаны обществом.

"В этом году несколько моих знакомых решили не ставить елку, а просто повесили несколько шариков и мишуру дома на шкафу и зеркала. Для них праздничное дерево оказалось необязательным атрибутом", – сказал Зак.

При этом Дугенцова отметила важность того, что 1 января является обычным днем, как и другие. Поэтому человек не будет считаться плохим, если он сделает в начале нового года дело, которое забыл в прошлом.

Также до Нового года важно закрыть ментальные вопросы. Например, помириться с тем, с кем были в ссоре, запланировать поездку мечты и организовать работу так, чтобы в праздники отдохнуть без суеты и дедлайнов.

Астролог Елена Данилова добавила, что по законам джйотиша (древней индийской астрологической системы. – Прим. ред.) перед Новым годом нужно стабилизировать земные опоры:

  • тело – сон, еда, тепло;
  • дом – порядок в ключевых зонах;
  • ритм дня.

После выравнивания уровней, считает она, психика перестает "рассыпаться", а решения приходят легче. Она также порекомендовала не начинать с глобальных смыслов и планов. Согласно джйотишу, правильная последовательность выглядит следующим образом:

  • бытовые и практичные задачи;
  • создание уюта и света в доме;
  • краткое подведение итогов без самокритики.

Это, уточнила Данилова, соответствует естественному ритму планет и снижает внутреннее сопротивление.

Также Дугенцова посоветовала отложить погашение мелких долгов и оплату коммунальных услуг на более позднее время, если не это не крайние сроки.

"Необязательно заниматься этим в последние несколько дней, иначе человек встретит Новый год с неврозом и паническими атаками. Если еще есть время, лучше повременить", – пояснила она.

Однако с точки зрения астрологии, отметил Заг, в новый год лучше входить без задолженностей, так как это может спровоцировать накопление долгов в следующие 12 месяцев.

"На 31 декабря выпадают 13-е лунные сутки – прекрасный день с точки зрения астрологии, чтобы закрыть возможные долги и завершить дела, которые не имеет смысла продолжать", – сказал специалист.

Данилова подчеркнула, что в джйотиш задолженности являются "энергетическими хвостами". По ее словам, закрывать все необязательно, однако важно признать обязательства, зафиксировать суммы и сделать первый шаг к их погашению.

Помимо этого, Дугенцова рекомендовала подвести итоги года.

"Это нужно, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло за год: где мы молодцы, а где нет. Подытожить, чего успел добиться, а какие планы следует перенести на следующие 12 месяцев", – указала психолог.

Зак добавил, что человеку не нужно себя корить, если что-то не получить сделать в этом году. С его слов, приоритетность тех или иных задач могла измениться, а положение планет и звезд могло не располагать к их выполнению. Он посоветовал смотреть личный гороскоп, чтобы были возможности для реализации планов в будущем.

Более того, Дугенцова назвала хорошей практикой в конце года избавиться от старого и ненужного, если на это есть ресурсы и время.

С точки зрения джйотиша цифровой хаос усиливает влияние беспокойных планет. По этой причине удаление лишних подписок, чатов и писем символически завершает старые связи, объяснила Данилова. В свою очередь, Заг посоветовал чаще очищать цифровое пространство – раз в месяц или полгода.

Говоря о формулировании целей на следующий год, Дугенцова рекомендовала не строить глобальных планов. Кроме того, необязательно ставить много целей.

"Максимум 10–12 на год. Не более: даже одна цель на месяц – это уже многовато. И написать подкатегории-шаги, чтобы мозг понимал, каким образом идти в сторону достижения", – сказала психолог.

Планы должны быть реалистичными, достижимыми и важными для человека, с конкретным сроком реализации.

"Вряд ли человек с зарплатой в 100 000 рублей сможет выйти за 3 месяца на доход в 1 000 000 рублей. Зато вот увеличить его на 30% – вполне достижимая цель", – привел пример Зак.

При этом следует отличать цели и намерения, указала Данилова. По ее мнению, последние работают мягче и не вызывают сопротивления у психики.

Психолог уточнила, что за сутки до Нового года вполне возможно создать праздничную атмосферу. Для этого она призвала обращать внимание на мелочи: свет, аромат и одежда.

Зак рекомендовал помедитировать, чтобы снять тревожность, а также отдаться моменту для отдыха здесь и сейчас.

Ранее эксперт Алена Борьессон назвала новогодний праздничный стол с семьей мини-театром. Она уточнила, что после интенсивного общения с родственниками человек может почувствовать себя опустошенным. Если эмоции в разговоре начали захлестывать, она рекомендовала выйти на несколько минут, налить чай и подышать.

"Вопрос спорный": до какого возраста стоит верить в новогодние чудеса

Читайте также


общество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика