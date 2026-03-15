15 марта, 13:37
Третий очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
Фото: depositphotos/My_inspiration
Третий очаг возгорания на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае локализован. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.
"На нефтебазе в пригороде Тихорецка в 13:09 локализовали оставшийся очаг возгорания", – говорится в сообщении.
Ранее там ликвидировали два из трех очагов пожара.
Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло 15 марта из-за падения фрагментов БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.
Кроме того, в Тихорецком районе обломки дрона повредили две линии электропередач высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться после завершения осмотра территории.