Третий очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали

Третий очаг возгорания на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае локализован. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.

"На нефтебазе в пригороде Тихорецка в 13:09 локализовали оставшийся очаг возгорания", – говорится в сообщении.

Ранее там ликвидировали два из трех очагов пожара.

Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло 15 марта из-за падения фрагментов БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Тихорецком районе обломки дрона повредили две линии электропередач высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться после завершения осмотра территории.