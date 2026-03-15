15 марта, 08:44

Происшествия

В Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом

Беспилотник попал в жилой дом в Советском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова передает пресс-служба администрации региона.

Атака была отражена в ночь на 15 марта. В результате в жилом доме оказались выбиты стекла в некоторых квартирах. Однако из-за случившегося никто не пострадал.

Бочаров заявил, что потребовал от оперативных служб и муниципальных образований организовать работы по выяснению характера повреждений, устранению последствий, а также подготовке пунктов временного размещения.

В ночь на 15 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 170 украинских дронов над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА удалось нейтрализовать над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями.

Кроме того, дроны были уничтожены над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, акваторией Черного моря и над территорией Московского региона, в том числе 20 беспилотников, которые летели в сторону столицы.

