Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:28

Спорт

Детский хоккейный турнир "Кубок адмирала Ушакова" проходит в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве проходит турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015–2016 годов рождения "Кубок адмирала Ушакова", сообщили организаторы мероприятия.

Турнир организован АНО "Развитие детско-юношеского спорта и физической культуры "Перспектива". Он объединяет юных хоккеистов из разных российских регионов, а также становится заметным событием в системе детско-юношеского спорта.

В 2026 году в соревнованиях участвуют 24 команды, представляющие 15 регионов страны. Все они распределены по четырем группам. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где продолжат борьбу за трофей – переходящий Кубок адмирала Ушакова.

По словам организаторов турнира, он объединяет коллективы из самых разных уголков России. Соревнования выстроены как открытая, "народная" площадка, на которой у каждого есть возможность проявить себя.

"Здесь важны не громкие названия, а уровень игры, характер и желание расти. Именно такой подход делает соревнования доступными, конкурентными и по-настоящему значимыми для участников", – отметили организаторы.

Игры турнира принимает ледовая арена "Южный лед", а решающие матчи пройдут на Малой и Большой аренах ЦСКА – 29, 30 и 31 мая соответственно.

Игры группы C, где выступают столичные команды "Олимпийская деревня 80" и "Серебряные акулы", состоятся на "Южном льду" с 15 по 17 мая. Там же с 22 по 24 мая пройдут матчи группы D с участием московского коллектива "Динамо-Солнцево". Начало матчей с 10:00.

Малая арена ЦСКА примет соревнования плей-офф, в которых сойдутся 8 команд – по 2 сильнейшие из каждой группы. На Большой арене ЦСКА запланированы игра за третье место, гала-матч с участием легенд хоккея СССР, шоу-программа, суперфинал, а также церемония вручения наград.

Кроме того, с 17 по 23 мая в столице пройдет XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы". Его проведут во Дворце бильярдного спорта "Москвич". Соревнования начнутся с торжественной церемонии.

Читайте также


спортгород

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика