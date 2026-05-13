Отец певца Кунгурова рассказал о несостыковках в версии гибели сына

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров рассказал RT о несостыковках в версии гибели сына.

Он объяснил, что сомнения в версии о суициде у него возникли после просмотра записи с камеры видеонаблюдения. По его словам, на видеозаписи все произошло слишком быстро, а сам ролик длился около 1,5 секунды. Кроме того, в медицинском заключении описаны нехарактерные травмы – это в том числе смутило следователя, изучавшего обстоятельства гибели Кунгурова.

Адвокат Евгений Черноусов, в свою очередь, указал на другие нарушения. Например, в настоящий момент неизвестна судьба двух телефонов артиста, которые были сфотографированы следствием и изъяты из его спальни. Помимо этого, квартира певца не была опечатана после возбуждения дела, и на следующий день туда вошла вдова вместе с двумя мужчинами.

Оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым около дома на Зоологической улице в центре Москвы в начале апреля 2024 года. По предварительной версии, артист покончил с собой. Сообщалось, что у него были проблемы с психическим здоровьем.

До этого Кунгуров заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

В феврале текущего года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти артиста. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

О возбуждении дела Кунгуров-старший был извещен прокуратурой через адвоката. По словам последнего, после проведения процессуальной проверки следователи начали расследование в отношении неустановленных лиц о доведении ими Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения. Сам отец артиста настаивал на том, что он мог погибнуть после некоего конфликта в квартире.

