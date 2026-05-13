13 мая, 15:40

Политика

Госдума одобрила законопроект о прекращении кредитных обязательств бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников СВО. Это касается военнослужащих, которые заключили контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года.

Проектом предлагается в случае заключения гражданином не ранее 1 мая контракта о прохождении службы сроком на 1 год и более прекращать кредитные обязательства таких лиц и их супругов, если до указанной даты вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности.

При этом размер долга не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Кредитные обязательства прекращаются, если до 1 мая этого года взыскателю выдан исполнительный документ и по его заявлению возбуждено исполнительное производство.

Вместе с тем ГД в третьем чтении одобрила два закона о расширении мер поддержки участников спецоперации. Первый закон разрешает получившим ранения военным продолжить службу в отдельных должностях, а второй позволяет продлить сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО.

