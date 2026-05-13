Гособвинение запросило пожизненный срок отчиму мальчика, убитого под Калининградом, сообщает РИА Новости.

Сергей Гамма обвиняется в убийстве 7-летнего пасынка, истязании детей и других тяжких преступлениях. В ходе прения сторон начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур попросила назначить обвиняемому пожизненный срок в колонии особого режима.

Кроме того, на скамье подсудимых находится мать убитого – ей просят назначить 8,5 года колонии за истязания, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и оставление сына в опасности.

Гамма был задержан по делу об убийстве пасынка 4 февраля 2025 года. Было установлено, что вечером 1 февраля 42-летний мужчина избил ребенка, пока его матери не было дома. На следующий день мальчик скончался.

После этого мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело. Позже оно было найдено в болотистой местности. По словам обвиняемого, он применил насилие, поскольку мальчик отказывался делать физические упражнения.

Злоумышленника также подозревали в применении физической силы в отношении старшей сестры убитого.

