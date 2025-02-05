Сотрудники детсада сообщали полиции о следах побоев у убитого в Черняховске мальчика

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Сотрудники детского сада, куда ходил убитый мальчик из Черняховска, сообщали в полицию о следах побоев. Об этом пишет RT со ссылкой на сотрудницу учреждения.

По ее словам, в 2024 году ребенок пришел в детсад избитый, из-за чего воспитатель и психолог вызвали полицию.

"На ногах от попы до пяток были фиолетовые полосы от того, что его секли проводом, ухо было надорвано. <…> Все было зафиксировано. Как их могли после этого не поставить на учет? Нам сказали, что мама не написала заявление, когда мы в детский сад вызвали полицию", – отметила собеседница.

Как сказала педагог, мальчик жаловался, что обижен на маму, так как она не защищала его от избиений отчима. В свою очередь, в опеке завили, что дети сыты, обуты, дома чисто.

Сотрудница садика считает, что опека сняла с себя ответственность. При этом мать мальчика назвала это "способом воспитания", а также ругалась на сотрудников детсада, хамила им и угрожала.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля.

Следствие выяснило, что вечером 1 февраля отчим избил ребенка, пока его матери не было дома. На следующий день мужчина заметил, что мальчик умер. Тогда он убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

По словам задержанного, он избил мальчика за отказ делать физические упражнения. Согласно предварительной информации, ребенок скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Следователи подозревают его в применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого ребенка.