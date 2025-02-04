04 февраля, 09:45Происшествия
Житель Калининградской области задержан по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка
Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"
Житель Калининградской области задержан по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В ведомстве рассказали, что 2 февраля примерно в 21:00 мальчик ушел из дома после конфликта с родителями и не вернулся домой. Утром на следующий день мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Для поиска ребенка привлекли не только правоохранителей, но и кинологов с волонтерами. В результате был задержан отчим по подозрению в убийстве мальчика. При этом мать пропавшего школьника не принимала участия в совершении преступления.
"К месту сокрытия тела ребенка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР", – заявило следствие.
С задержанным мужчиной сейчас также работают следователи.
Ранее в Марий Эл нашли тела 29-летней женщины и ее двух детей с ножевыми ранениями. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время был задержан подозреваемый в убийстве женщины и детей.
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