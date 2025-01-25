Подозреваемый в убийстве женщины и двух детей задержан в Марий Эл

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержан подозреваемый в убийстве 29-летней женщины и ее двух детей в Марий Эл. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тела 29-летней женщины и ее двух детей были найдены с ножевыми ранениями 25 января в квартире в городе Звенигово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники столичного СК нашли зарезанную женщину в квартире на северо-западе Москвы. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

