Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 14:46

Происшествия

Мальчик попал в реанимацию после падения из окна 4-го этажа в Уфе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7-летний мальчик выпал из окна дома с высоты четвертого этажа в Уфе. Он находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Минздрава и полиции Башкирии.

Инцидент произошел на улице Бабушкиной. По данным регионального Минздрава, мальчика доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние тяжелое, но стабильное. Ребенку оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев уточнил в MAX, что пострадавший находился на домашнем обучении, а дома был в компании несовершеннолетнего брата. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Полярной улице. Ребенка доставили в больницу. В столичной прокуратуре родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок откроет его сам.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика