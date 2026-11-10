Мальчик попал в реанимацию после падения из окна 4-го этажа в Уфе

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7-летний мальчик выпал из окна дома с высоты четвертого этажа в Уфе. Он находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Минздрава и полиции Башкирии.

Инцидент произошел на улице Бабушкиной. По данным регионального Минздрава, мальчика доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние тяжелое, но стабильное. Ребенку оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев уточнил в MAX, что пострадавший находился на домашнем обучении, а дома был в компании несовершеннолетнего брата. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Полярной улице. Ребенка доставили в больницу. В столичной прокуратуре родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок откроет его сам.