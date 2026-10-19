19 октября, 12:54Происшествия
В Москве прохожие поймали выпавшего из окна дома мальчика
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На юго-востоке Москвы очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа дома на улице 2-й Вольской. Об этом сообщила прокуратура столицы в мессенджере МАХ.
Сейчас мальчика осматривают медики. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.
В ведомстве напомнили родителям не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или там, где ребенок может самостоятельно их открыть. Даже окна на первом этаже могут представлять опасность.
Прокуратура также рекомендовала не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник или приблизиться к открытому окну. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что москитная сетка не защищает детей от падения.
Ранее в Москве годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома и погиб. По предварительным данным, ребенок на короткое время остался без присмотра. Прокуратура также организовала проверку.
В Пятигорске спасли ребенка, стоявшего у открытого окна на 3-м этаже