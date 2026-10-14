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14 октября, 15:20

Происшествия

Мать выпавшего из окна и спасенного прохожими ребенка оштрафовали в Кирове

Фото: epp.genproc.gov.ru

Мать выпавшего из окна четвертого этажа и спасенного прохожими ребенка оштрафовали на 20 тысяч рублей в Кирове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство подчеркнуло, что женщина признала свою вину.

"С учетом данных о личности, иных смягчающих обстоятельств суд посчитал возможным назначить подсудимой наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В результате семью поставили на профилактический учет.

Инцидент произошел 26 июля в микрорайоне Радужном Нововятского района. По данным полиции, мальчик находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник и упал.

Мальчика заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его. Прибывшие на место медики не обнаружили у ребенка травм и повреждений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

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