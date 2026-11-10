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10 ноября, 15:16

Безопасность

МВД подготовило для регионов РФ рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД подготовило для глав регионов России рекомендации по разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, рекомендации подготовлены по поручению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Также их уже одобрило правительство. Скоро рекомендации направят в регионы, добавил министр.

Колокольцев подчеркнул, что решать вопрос нужно комплексно – опираться только на правоохранительную составляющую нельзя. Речь идет в том числе о подборе жилья для иностранных граждан крупными работодателями.

"Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя", – отметил он.

Колокольцев также указал, что пока решение этого вопроса не может быть простым, иначе в других странах его давно бы нашли. Проблема характерна не только для иностранцев, но и для лиц, уже получивших российское гражданство, включая их детей. В этой работе важно задействовать потенциал региональных властей, заключил министр.

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому мигрантов обяжут заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

В рамках законопроекта также предлагается с 1 января 2028 года отменить заполнение миграционных карт, поскольку федеральные органы обмениваются данными в электронном виде. В ведомстве пояснили, что это исключит дублирование функций госведомств и организаций.

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