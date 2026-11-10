ТАСС: США могут помочь восстановить Украину после конфликта

10 ноября, 15:02Политика
Фото: depositphotos/erik3804
США могут оказать Украине помощь в восстановлении после завершения конфликта. Об этом ТАСС рассказал источник.
"США дали понять, что могут помочь с этим в случае успешного урегулирования", – сказал собеседник агентства.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что главным условием завершения конфликта со стороны Украины станет уверенность в собственной безопасности. Однако Запад не может предоставить гарантии безопасности без согласия России.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о намерении в скором времени организовать встречу с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Другие подробности возможных контактов он не сообщил.