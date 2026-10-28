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28 октября, 09:31

Политика

Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в ближайшее время организовать встречу с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс", – сказал американский президент.

Ранее Трамп положительно оценил работу своего посланника Стива Уиткоффа, который участвует в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Уиткофф добился огромных успехов, однако он не уточнил, о каких именно достижениях идет речь.

Лидер США также утверждал, что Москва и Киев хотят заключить мирную сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Песков сообщил об отсутствии планов визита Трампа в Москву

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