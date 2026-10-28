28 октября, 09:46Шоу-бизнес
Роскомнадзор потребовал взыскать с блогера Насти Кош более 14 тыс руб
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kosh_dp
Роскомнадзор обратился в суд в Москве с требованием взыскать свыше 14 тысяч рублей с блогера и певицы Насти Кош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Заявление о выдаче судебного приказа на указанную сумму поступило 23 октября, на данный момент его пока не рассмотрели. Предположительно, ведомство просит взыскать задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за распространение интернет-рекламы.
Ранее суд взыскал 4,8 тысячи рублей задолженности по отчислениям за рекламу с бывшей участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Ей также придется выплатить 8 тысяч рублей госпошлины.
До этого Роскомнадзор подал аналогичный иск к блогеру и певцу Эдуарду Папаскуа, известному в Сети как Эдвард Атева. Ведомство потребовало взыскать с него более 19 тысяч рублей.