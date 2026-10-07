Роскомнадзор потребовал взыскать с рэпера Booker около 20 тыс руб

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Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании с рэпера и блогера Booker (настоящее имя – Федор Игнатьев. – Прим. ред.) около 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заявление о выдаче судебного приказа поступило в инстанцию 2 октября, его еще не рассматривали. Обращение может быть связано с неуплатой обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.

Ранее по аналогичному иску суд взыскал с супруги главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анны свыше 11 тысяч рублей. Заявление поступило 2 октября, а уже 6-го было удовлетворено.

До этого суд обязал актрису Екатерину Варнаву выплатить Роскомнадзору 49 071 рубль 43 копейки. Уточнялось, что это задолженность за третий и четвертый кварталы прошлого года. При этом причина образования долга не указывалась.

