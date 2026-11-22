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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил ООН отреагировать на попытку захвата храма Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре. Об этом он сообщил РИА Новости.

Обращения правозащитник направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу и верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку. Мельников призвал принять меры для предотвращения дискриминации и преследования представителей канонической православной церкви.

"Произошел очередной захват церкви этого величайшего памятника архитектуры. Храм преподобного Сергия Радонежского подвергся захвату… Прошу Вас принять к сведению данную информацию", – говорится в обращении Мельникова.

Правозащитник также напомнил о недопустимости преследования по признаку веры.

Ранее возле храма преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре вспыхнул конфликт из-за разногласий о религиозной принадлежности объекта. Адвокат УПЦ Никита Чекман сообщал, что неизвестные пытались силой захватить здание.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли действия злоумышленников и урегулировали ситуацию. Ведомство подтвердило, что инцидент исчерпан, а безопасность религиозного объекта обеспечена.