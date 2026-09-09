Россия поднимет в ООН вопрос о пропавших на Украине священнослужителях

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Россия намерена поднять в ООН тему пропавших на Украине православных священнослужителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха.

В августе МИД России опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан. Согласно документу, за последние полтора года без вести пропали не менее 21 священнослужителя.

"Продолжим поднимать этот вопрос... В докладе содержится список из 21 человека. Будем рады, если эти люди живы и здоровы. Мы готовы говорить на международных площадках и с правозащитниками по каждому из этих людей", – сказал Мелех.

Дипломат также сообщил, что Россия ожидает более активной реакции Ватикана на доклад МИД РФ. По его словам, в Ватикане знают о давлении, которое Киев оказывает на УПЦ, но, возможно, не в деталях, поскольку сейчас Украина представляет собой "серую зону" для международных мониторинговых миссий.

Кроме того, Россия продолжит поднимать тему защиты православных на Украине в контактах с американскими переговорщиками.

"Мы и Соединенные Штаты с довольно-таки близких позиций смотрим на проблему сохранения традиционных ценностей и на защиту христиан. Мы в любом случае продолжим говорить с американской стороной и убеждать их в необходимости защитить права христианских верующих на Украине", – отметил Мелех.

При этом он признал, что "пока нет ощущения, что за океаном всерьез заинтересованы в решении этого вопроса".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) Мигеля Моратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине.