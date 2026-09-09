Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:56

Политика

Россия поднимет в ООН вопрос о пропавших на Украине священнослужителях

Фото: depositphotos/gary718

Россия намерена поднять в ООН тему пропавших на Украине православных священнослужителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха.

В августе МИД России опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан. Согласно документу, за последние полтора года без вести пропали не менее 21 священнослужителя.

"Продолжим поднимать этот вопрос... В докладе содержится список из 21 человека. Будем рады, если эти люди живы и здоровы. Мы готовы говорить на международных площадках и с правозащитниками по каждому из этих людей", – сказал Мелех.

Дипломат также сообщил, что Россия ожидает более активной реакции Ватикана на доклад МИД РФ. По его словам, в Ватикане знают о давлении, которое Киев оказывает на УПЦ, но, возможно, не в деталях, поскольку сейчас Украина представляет собой "серую зону" для международных мониторинговых миссий.

Кроме того, Россия продолжит поднимать тему защиты православных на Украине в контактах с американскими переговорщиками.

"Мы и Соединенные Штаты с довольно-таки близких позиций смотрим на проблему сохранения традиционных ценностей и на защиту христиан. Мы в любом случае продолжим говорить с американской стороной и убеждать их в необходимости защитить права христианских верующих на Украине", – отметил Мелех.

При этом он признал, что "пока нет ощущения, что за океаном всерьез заинтересованы в решении этого вопроса".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) Мигеля Моратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине.

Читайте также


политикарелигия

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика