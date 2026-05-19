19 мая, 00:13

Политика

Лавров призвал ООН отреагировать на гонения против УПЦ

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) Мигеля Моратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине. Встреча дипломатов состоялась 18 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Выражена надежда, что АЦ под руководством Моратиноса внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряженности", – добавили в ведомстве.

В ходе встречи Лавров также отметил, что Москва придает большое значение выстраиванию плодотворных взаимовыгодных отношений с Альянсом, рассматривая эту структуру в системе ООН как универсальную деполитизированную площадку, которая позволяет всем участникам развивать сотрудничество на принципах равноправия и уважения.

В сентябре прошлого года украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии. Ведомство назвало религиозную организацию аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

УПЦ подала в суд сразу несколько ответных исков. Митрополия оспаривала данное предписание и "другие вещи".

В МИД РФ позже заявили, что Москва будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине. Было подчеркнуто, что украинское руководство целенаправленно уничтожает духовно-культурные основы государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. О правах верующих при этом не вспоминают.

