В Казани мужчина напал на школьника и повалил его в кусты

В Казани 21-летний уроженец Барнаула напал на 13-летнего школьника на улице, сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда.

Инцидент произошел 23 мая во дворах жилых домов на улице Карима Тинчурина. Мужчина напал на мальчика, обхватил его шею и стал сдавливать. Затем он повалил подростка в кусты и несколько раз ударил по голове, указали в суде.

Напавшего заметили прохожие, которые отбили мальчика от злоумышленника и вызвали врачей. Возбуждено уголовное дело, информация о состоянии пострадавшего неизвестна. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. Суд заключил его под стражу.

Ранее в селе Власиха Алтайского края подростки избили сверстника. По данным из соцсетей, несовершеннолетнему причинили вред якобы по заказу другого мальчика. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.