Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 12:05

Происшествия

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Алтайском крае в связи с избиением подростка

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения подростка его сверстниками в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Из соцсетей следует, что мальчика в селе Власиха избили несовершеннолетние якобы по заказу другого подростка. Мать пострадавшего обратилась после случившегося в полицию. Однако затем семье потерпевшего стали угрожать, чтобы они забрали свое заявление.

Однако в настоящее время региональный главк МВД России проводит проверку по заявлению и примет меры реагирования. Кроме того, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, благодаря которой будут установлены причины случившегося.

Ранее дело о покушении на убийство ребенка было возбуждено после нападения мужчины на семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминске. Инцидент произошел 14 мая. 21-летний молодой человек, находясь в деревне Николины Сады, нанес удары ножом в область лица незнакомому ребенку, а затем скрылся.

Прибывшие на место ЧП родители девочки вызвали скорую медпомощь, после чего пострадавшую госпитализировали. Следователям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отдел. По данным СМИ, нападавший имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД.

Два уголовных дела после избиения пенсионера подростками возбудили в Лыткарине

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика