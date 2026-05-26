Собянин: московские школьники завоевали 67 наград на конкурсе "Большие вызовы"

Московские школьники взяли 67 наград на международном конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, столицу представили 155 учеников. В итоге 23 школьника стали победителями, 44 – призерами. Конкурс побил рекорд по количеству заявок на участие – в этот раз их было почти 20 тысяч.

Больше всего наград удалось получить в категориях: "Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника", "Современная энергетика", "Экология и изучение изменений климата", "Агропромышленные биотехнологии".

"До финала дошли около 1,3 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Ребята защищали свои инженерные и исследовательские проекты по одному из 11 тематических направлений", – поделился Собянин.

Он также добавил, что победителей и призеров пригласят в "Сириус" на июльскую программу "Большие вызовы". Ребята будут работать под руководством экспертов ведущих компаний страны.

Собянин напомнил, что столица системно поддерживает школьников, интересующихся наукой и технологиями. Для них организованы занятия в рамках проектов "Математическая вертикаль" и "В центре науки", инженерных, IТ- и медицинских классов, в научных кружках.

Между тем в центре Москвы появятся 15 школ будущего. Планируется, что 5 из них откроются к 2028 году. При этом в столице уже открыто 55 модернизированных школ. К 2033 году планируется полностью обновить еще около 750 объектов. Параллельно возводятся инновационные комплексы.