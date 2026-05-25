15 "школ будущего" построят в центре Москвы

В центре Москвы появится 15 "школ будущего", 5 из которых откроются к 2028 году. Об этом РБК рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня школа – это целостная среда для всестороннего развития, где на первый план выходят многофункциональность, технологичность и эстетичность. При этом значительная часть зданий – наследие советского периода, они морально устарели. Поэтому два года назад мы запустили программу "Моя школа" по полной трансформации школьного фонда", – подчеркнула она.

Ракова напомнила, что в столице уже открыто 55 модернизированных школ. К 2033 году планируется полностью обновить еще около 750 объектов.

Вице-мэр отметила, что параллельно в центре города возводятся инновационные комплексы. Новые "школы будущего" будут рассчитаны на 1 тысячу учеников. Их оснастят трансформируемыми классами, лабораториями, ИТ-полигонами, медиатеками, атриумами и современными спортзалами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест появится в Таганском районе. Запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

