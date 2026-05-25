Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:16

Город

15 "школ будущего" построят в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центре Москвы появится 15 "школ будущего", 5 из которых откроются к 2028 году. Об этом РБК рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня школа – это целостная среда для всестороннего развития, где на первый план выходят многофункциональность, технологичность и эстетичность. При этом значительная часть зданий – наследие советского периода, они морально устарели. Поэтому два года назад мы запустили программу "Моя школа" по полной трансформации школьного фонда", – подчеркнула она.

Ракова напомнила, что в столице уже открыто 55 модернизированных школ. К 2033 году планируется полностью обновить еще около 750 объектов.

Вице-мэр отметила, что параллельно в центре города возводятся инновационные комплексы. Новые "школы будущего" будут рассчитаны на 1 тысячу учеников. Их оснастят трансформируемыми классами, лабораториями, ИТ-полигонами, медиатеками, атриумами и современными спортзалами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест появится в Таганском районе. Запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

Собянин: в Басманном районе Москвы построят школу в виде открытой книги

Читайте также


образованиегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика