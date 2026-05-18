Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 14:40

Мэр Москвы

Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство образовательного комплекса на 575 детей началось в Хорошёвском районе Москвы. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В здании, которое расположится в 3-м Хорошёвском проезде, будет обустроен детский сад на 175 воспитанников и школа на 400 учеников.

По словам мэра, в школьном блоке будут оборудованы не только кабинеты и обеденный зал, но и медиатека и ИТ-полигон. В детском саду, помимо групп, появится музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Рядом с объектом построят спортивное ядро с комплексом разных площадок.

Предварительно, работы будут завершены в 2027 году. Собянин напомнил, что с 2011 года в Хорошёвском районе было возведено уже восемь образовательных объектов. В настоящее время строится еще один комплекс на 1 000 детей.

Ранее Собянин заявил, что в Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Там будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников. На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний.

Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Строительство комплекса завершат в 2028 году.

Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика