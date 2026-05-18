Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:34

В мире

ФБР подтвердило подлинность фото "инопланетянина" с Тайваня

Фото: whatsthejam.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило подлинность сделанной на Тайване фотографии, на которой запечатлено некое гуманоидное существо с головой богомола. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал What’s the Jam.

Чэнь Юн Цян сделал этот кадр в 2011 году, снимая озеро Цзя Мин с высоты больше трех тысяч метров. На фотографии видна полупрозрачная фигура с головой, по форме напоминающей голову богомола. По мнению скептиков, это сбой памяти телефона или артефакт камеры.

Эксперты Тайваньского общества уфологии изучали изображение больше года и, не найдя следов подделки, передали на экспертизу в США. Там тоже не обнаружили признаков монтажа или синтеза.

Между тем в Шотландии за март зафиксировали сразу два сообщения о появлении чудовища на озере Лох‑Несс. Первым своим наблюдением поделился американец, который проплывал по озеру утром 1 марта. По его словам, он увидел массивный серо‑зеленый объект всего в 4,5 метра от своей лодки у Каледонского канала.

Несколько дней спустя другой очевидец просматривал онлайн‑трансляцию с веб‑камеры Visit Inverness Loch Ness. На видеозаписи был зафиксирован неопознанный объект, который перемещался против водного потока.

Читайте также


за рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика