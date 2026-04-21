Очевидцы за неделю дважды сообщали о случаях появления лох‑несского чудовища

Фото: ТАСС/AP

В Шотландии за март зафиксировали сразу два сообщения о появлении чудовища на озере Лох‑Несс. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание Metro.

Первым своим наблюдением поделился американец Тони Инхорн, который проплывал по озеру примерно в 10:30 1 марта. По его словам, он увидел массивный серо‑зеленый объект всего в 4,5 метра от своей лодки у Каледонского канала. Тот всплыл всего на несколько секунд, после чего исчез.

Несколько дней спустя, 5 марта, Эоин Фэган просматривал онлайн‑трансляцию с веб‑камеры Visit Inverness Loch Ness, которая установлена у отеля The Clansman. На видеозаписи был зафиксирован неопознанный объект, который перемещался против водного потока и периодически поднимался на поверхность на расстоянии 180 метров от причала.

