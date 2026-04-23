Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 20:58

Происшествия

Пострадавшие в ДТП на Алтуфьевском шоссе находятся в состоянии средней тяжести

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое пострадавших в ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве попали в больницу в состоянии средней тяжести, еще один человек отказался от госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Оперативно прибыли. Всех осмотрели, состояние каждого оценили на месте <...> В такой ситуации главное – быстро сориентироваться, начать помощь без промедления и четко отработать каждый этап", – отметил врач скорой помощи Центра медицины катастроф Алексей Маринин.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Произошедшим заинтересовалась столичная прокуратура. В частности, ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП, контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также выяснилось, что возможным виновником аварии оказался 19-летний гражданин, который арендовал автомобиль под чужим аккаунтом и не имел права управления транспортными средствами.

ДТП произошло в четверг, 23 апреля, на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, водитель каршеринга сначала проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться.

В ходе погони автомобилист не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в пешеходов. Водителя и пассажира каршеринга задержали и доставили в отдел полиции.

