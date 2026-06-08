В Москве начался комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к комплексному ремонту 3-й Тверской-Ямской улицы в Тверском районе – от Оружейного переулка и до Лесной улицы. Предыдущие ремонтные работы проводились здесь в 2023 году, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Главная задача программы ремонта улиц заключается в создании безопасных и комфортных условий для пешеходов и водителей. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" заменят на 3-й Тверской-Ямской улице более 20 тысяч "квадратов" дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, установят скамейки, урны и стелы пешеходной навигации.

Специалисты также смонтируют новые опоры контрастного освещения со светодиодными светильниками, направленными прямо на пешеходные переходы. Благодаря этому автомобилисты будут лучше видеть пешеходов в темное время суток.

Кроме того, на улице будет нанесена разметка общей протяженностью свыше тысячи погонных метров. Также планируется разбить газон площадью три тысячи квадратных метров и высадить примерно 50 кустарников кизильника.

Ранее сообщалось, что пять улиц комплексно отремонтируют в Пресненском районе столицы. В частности, будут обновлены улицы Сергея Макеева, Пресненский Вал, Малая Грузинская, Малый Предтеченский и Ножовый переулки. Специалистам предстоит установить новые энергоэффективные фонари и добавить контрастное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, свыше 12 километров новых дорог было построено в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы с начала 2026 года. В частности, в рамках проекта дублера Калужского шоссе возвели более 5 километров новых дорог. Этот участок Коммунарского шоссе существенно улучшил транспортную доступность района Коммунарка.