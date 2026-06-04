Пять улиц отремонтируют в Пресненском районе Москвы

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Пять улиц комплексно отремонтируют в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В частности, будут обновлены улицы Сергея Макеева, Пресненский Вал, Малая Грузинская, Малый Предтеченский и Ножовый переулки.

Специалистам предстоит установить новые энергоэффективные фонари и добавить контрастное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах, что сделает их заметнее для водителей. Также там появятся современные остановки с разъемами для зарядки гаджетов и видеокамерами. Проведут и озеленение улиц.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, важно сделать пространство комфортным как для водителей, так и для пешеходов, а также обустроить удобные подъезды к объектам городской инфраструктуры. Поэтому там заменят асфальт, нанесут новую разметку, установят лавки и навигационные стелы.

Ранее комплексный ремонт дорог стартовал в Олимпийской деревне на западе столицы. Там заменят дорожное полотно и нанесут на него разметку, установят лавки и навигацию, высадят растения. Работы проводятся для создания комфортной среды для горожан.