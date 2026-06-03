Ремонт дорог начался в Олимпийской деревне на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Комплексный ремонт дорог начали в Олимпийской деревне на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалистам предстоит заменить асфальт и нанести на него разметку, а также установить лавки и навигационные стелы в пешеходной зоне. После завершения работ там высадят деревья и кустарники, приведут в порядок газоны.

По словам заммэра Петра Бирюкова, важно создать комфортные условия как для водителей, так и для пешеходов. Комплексный ремонт помогает организовать удобные маршруты к самым важным объектам инфраструктуры.

При выборе объектов программы специалисты учитывают межремонтные сроки, оценивают интенсивность движения, состояние дорог, расположение зданий. В Олимпийской деревне, например, находится множество важных спортивных, социальных и культурных объектов. Это в том числе Государственный музей обороны Москвы и "Филармония-2".

Ранее в столице начался капремонт Щелковского путепровода. При этом его не будут перекрывать полностью. Полосы отремонтируют поэтапно с сохранением движения во всех направлениях. Работы необходимы для устранения колейности и обеспечения безопасности.