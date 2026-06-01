Капремонт Щелковского путепровода начался в Москве

Капитальный ремонт Щелковского путепровода начался на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Несмотря на большой объем работ, полное перекрытие движения на магистрали не планируется: полосы будут ремонтировать поэтапно, сохраняя движение в обоих направлениях.

Рабочим предстоит заменить мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтировать железобетонные плиты, балки и ригели. Кроме того, будут обновлены барьерное и перильное ограждения, восстановлены лестницы. В конце на Щелковском путепроводе уложат новый асфальт и нанесут разметку.

Отмечается, что благодаря ремонту на дороге не будет колейности и путепровод продолжит безопасно функционировать.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, специалисты регулярно обследуют столичные мостовые сооружения, чтобы в случае необходимости приступить к ремонтным работам.

Ранее на Лефортовском мосту обновили дорожное покрытие. В работах были задействованы 55 специалистов и свыше 30 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. Для ускорения работ ГБУ "Автомобильные дороги" проводило их в несколько этапов.