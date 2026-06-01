Шесть человек отравились угарным газом в жилом доме в Махачкале

В многоквартирном доме в Махачкале от угарного газа пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Гаджиева. Причины и обстоятельства утечки газа выясняются.

"Состояние пострадавших – средней степени тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Все доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников природным газом. Учащиеся Тарской СОШ № 3 на уроке в кабинете информатики почувствовали головокружение и обратились за медицинской помощью.

Причиной могла стать утечка газа во время опрессовки участка газопровода рядом со школой. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что детей оперативно эвакуировали и оказали им необходимую помощь.