Женщина избила 7-летнего мальчика на детской площадке в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "112"

Женщина в Новороссийске избила 7-летнего мальчика на детской площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Заявление об инциденте поступило в отдел полиции Южного района вечером 1 июня. По словам местной жительницы, на ее племянника напала неизвестная. Мальчику были нанесены телесные повреждения, его госпитализировали.

При этом в социальных сетях указали на то, что в районе инцидента живут мать с дочерью, регулярно нападающие на чужих детей во дворе.

В настоящий момент правоохранители опросили участницу и свидетелей случившегося, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Действиям женщины дадут правовую оценку по итогам разбирательства.

Ранее появилась информация, что 14-летнюю девочку из Бурятии избили две женщины в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. По данным СМИ, все началось с бытового конфликта у подъезда дома – девочка пришла в гости и сильно дернула дверь в подъезд, поскольку забыла код от домофона.

Это не понравилось местным жительницам, которые в итоге избили подростка. Полиция организовала проверку.

