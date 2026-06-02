02 июня, 13:37Происшествия
Женщина избила 7-летнего мальчика на детской площадке в Новороссийске
Фото: телеграм-канал "112"
Женщина в Новороссийске избила 7-летнего мальчика на детской площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Заявление об инциденте поступило в отдел полиции Южного района вечером 1 июня. По словам местной жительницы, на ее племянника напала неизвестная. Мальчику были нанесены телесные повреждения, его госпитализировали.
При этом в социальных сетях указали на то, что в районе инцидента живут мать с дочерью, регулярно нападающие на чужих детей во дворе.
В настоящий момент правоохранители опросили участницу и свидетелей случившегося, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Действиям женщины дадут правовую оценку по итогам разбирательства.
Ранее появилась информация, что 14-летнюю девочку из Бурятии избили две женщины в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. По данным СМИ, все началось с бытового конфликта у подъезда дома – девочка пришла в гости и сильно дернула дверь в подъезд, поскольку забыла код от домофона.
Это не понравилось местным жительницам, которые в итоге избили подростка. Полиция организовала проверку.