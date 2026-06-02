Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 13:37

Происшествия

Женщина избила 7-летнего мальчика на детской площадке в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "112"

Женщина в Новороссийске избила 7-летнего мальчика на детской площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Заявление об инциденте поступило в отдел полиции Южного района вечером 1 июня. По словам местной жительницы, на ее племянника напала неизвестная. Мальчику были нанесены телесные повреждения, его госпитализировали.

При этом в социальных сетях указали на то, что в районе инцидента живут мать с дочерью, регулярно нападающие на чужих детей во дворе.

В настоящий момент правоохранители опросили участницу и свидетелей случившегося, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Действиям женщины дадут правовую оценку по итогам разбирательства.

Ранее появилась информация, что 14-летнюю девочку из Бурятии избили две женщины в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. По данным СМИ, все началось с бытового конфликта у подъезда дома – девочка пришла в гости и сильно дернула дверь в подъезд, поскольку забыла код от домофона.

Это не понравилось местным жительницам, которые в итоге избили подростка. Полиция организовала проверку.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика