Уголовное дело возбуждено по факту истязания отцом малолетней дочери в Балашихе

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело об истязании ребенка возбуждено после происшествия в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В СМИ и соцсетях появилась информация, что местный житель, находясь в лифте жилого дома на улице Бояринова, несколько раз ударил свою дочь по голове. При этом перед этим мужчина нецензурно высказывался в адрес ребенка еще у подъезда. В частности, он обещал закрыть девочку дома на все лето.

На опубликованном в Сети видео также присутствует вторая девочка. В момент конфликта за ребенка попытался вступиться очевидец. Однако злоумышленник сообщил, что является отцом несовершеннолетней.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Сотрудники СК изучают сведения о том, что истязания носят систематический характер. Запланированы следственные мероприятия.

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX, правоохранители тоже начали проверку по факту произошедшего. По ее словам, личность мужчины уже установлена, с ним работают полицейские.

Ранее в Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании против тренера по боксу из Каменска-Уральского, который избивал юных воспитанников. Местные СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. От ударов мальчик еле удерживается на ногах.

