NYP: пассажиров рейса стошнило при посадке в колумбийском аэропорту

Пассажиры рейса авиакомпании Avianca кричали, плакали и молились во время перелета из Боготы в Пасто. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Экипаж заранее обратился к туристам с просьбой сохранять спокойствие, так как лайнеру предстояло облететь горный массив и снизиться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Но приземлению помешал густой туман и сильный ветер.

После двух неудачных заходов на посадку пассажиры начали терять самообладание: некоторые плакали, кто-то кричал от страха, несколько человек вырвало. Командир принял решение вернуться в Боготу. Позже в тот же день самолет вновь вылетел в Пасто и на этот раз приземлился благополучно.

Аэропорт Антонио Нариньо расположен на высоте 1 800 метров над уровнем моря, в окружении андских вершин. Погода здесь меняется часто, а взлетно-посадочная полоса составляет всего 2 300 метров, что требует от экипажа ювелирных маневров.

Ранее в американском штате Нью‑Джерси самолет Boeing 767, следовавший из Венеции, задел шасси грузовик пекарни при заходе на посадку в местном аэропорту. Рейс смог благополучно приземлиться – ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.