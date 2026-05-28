Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 18:18

Транспорт
Главная / Новости /

NYP: пассажиров рейса стошнило при посадке в колумбийском аэропорту

Пассажиров рейса стошнило при посадке в колумбийском аэропорту

Фото: depositphotos/Shebeko​

Пассажиры рейса авиакомпании Avianca кричали, плакали и молились во время перелета из Боготы в Пасто. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Экипаж заранее обратился к туристам с просьбой сохранять спокойствие, так как лайнеру предстояло облететь горный массив и снизиться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Но приземлению помешал густой туман и сильный ветер.

После двух неудачных заходов на посадку пассажиры начали терять самообладание: некоторые плакали, кто-то кричал от страха, несколько человек вырвало. Командир принял решение вернуться в Боготу. Позже в тот же день самолет вновь вылетел в Пасто и на этот раз приземлился благополучно.

Аэропорт Антонио Нариньо расположен на высоте 1 800 метров над уровнем моря, в окружении андских вершин. Погода здесь меняется часто, а взлетно-посадочная полоса составляет всего 2 300 метров, что требует от экипажа ювелирных маневров.

Ранее в американском штате Нью‑Джерси самолет Boeing 767, следовавший из Венеции, задел шасси грузовик пекарни при заходе на посадку в местном аэропорту. Рейс смог благополучно приземлиться – ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

Читайте также


транспортза рубежом

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика